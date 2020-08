Newsblog

Wieder Schlauchboot in Notlage an der Kruglwehr

STEYR. Wie bereits am 29. Juli, blieben gestern (9. Aug.) erneut zwei Schlauchbootfahrer in der Wasserwalze an der Kruglwehr hängen. Die beiden Burschen konnten sich nicht selbst befreien ...

und hatten Glück, da ihnen Passanten einen Ast vom Ufer aus ins Wasser reichten, an dem sie ihr Boot aus der Gefahrenzone ziehen konnten. Als die Einsatzkräfte (Wasserrettung, Feuerwehr) eintrafen, hatten die Burschen ihre Fahrt bereits fortgesetzt.

Es wird über ein Fahrverboot für Schlauchboote nachgedacht.