Pensionist verlor bei Arbeits­unfall zwei Finger

STEYR-LAND. Ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land, der in einer Schottergrube in Steyr-Land Steine gelagert hatte, ersuchte am 11. August gegen 14:35 Uhr den 45-jährigen Fahrer einen Radladers einen Stein wegzuheben. Dazu wurde die Schaufel des Radladers entfernt ...

Der 74-Jährige wollte dafür an einem hydraulischen Bolzen die Schlaufen eines Tragegurtes einhängen. Er wies den 45-Jährigen an, den Knopf zum Schließen der Bolzen zu drücken. Dabei geriet er mit seiner linken Hand dazwischen und es wurden ihm Ringfinger und kleiner Finger abgetrennt. Der 45-Jährige leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung.

Der Pensionist wurde samt abgetrennten Fingern ins Klinikum Steyr eingeliefert.