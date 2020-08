Newsblog

Indoor-Plantage sichergestellt

KIRCHDORF. Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems wird beschuldigt, zwischen November 2018 und März 2020 in Neuhofen an der Krems bzw. Kremsmünster mindestens 1,8kg Cannabis an vorwiegend junge Erwachsene verkauft zu haben ...

Bei einer gerichtlich angeordneten und von Polizisten aus Linz am 2. Juni 2020 durchgeführten Hausdurchsuchung wurde in der Wohnung des Beschuldigten eine Indoor-Cannabisaufzuchtanlage mit neun bereits in der Blüte stehenden Pflanzen aufgefunden und sichergestellt.

Der Mann ist zu den Vorwürfen geständig, er wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.