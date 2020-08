Newsblog

Ferienspaß 2020: Schnupperfischen

STEYR. Am 08. August 2020 veranstaltete der Angelsportverein Steyr 1923 wieder ein Kinderfischen für den Ferienspaß der Stadt Steyr am Stadtgutteich. Bei herrlichem Wetter und ausreichend Wasser im Teich konnten die Kinder einen wunderbaren Vormittag in der Natur verbringen und in die Fertigkeiten des Angelsports hineinschnuppern ...

Betreut wurden die TeilnermerInnen von unseren Jugendbetreuern des ASV Bernhard Plank und Martin Hainschink und einigen Jugendmitgliedern des Vereins.

Den Jugendbetreuern und den jungen Helfern gebührt besonderer Dank für die Durchführung dieser tollen Veranstaltung.

Fotos © Angelsportverein Steyr 1923