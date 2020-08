Newsblog

19-jähriger starb bei Arbeitsunfall

STEYR-LAND. Zwei Facharbeiter, ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land, sein 58-jähriger Kollege und ein 34-jähriger freiwilliger Helfer, stellten heute (19. August) einen Holzhauszubau im Bezirk Steyr-Land auf. Gegen 13 Uhr kroch der 19-Jährige unter ein 900 Kilogramm schweres, ...

an dem Kranhaken befestigtes Holzbauelement, um an einen Vorschlaghammer zu gelangen. In diesem Moment lösten sich die beiden Befestigungsschrauben, das schwere Holzelement fiel auf den 19-Jährigen und streifte den 58-Jährigen. Der 58-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Den 19-Jährigen traf das Element aus etwa 140 cm Höhe im Brustbereich, kippte danach weg und gab den Verletzten wieder frei. Dieser verlor das Bewusstsein.

Die sofortigen Reanimationsmaßnahmen seiner Kollegen sowie in weitere Folge der Sanitäter und Polizisten, blieben leider erfolglos. Der 19-Jährige erlag noch an der Unglücksstelle seinen schweren Verletzungen. Der 58-Jährige wurde mit der Rettung ins Klinikum Waidhofen an der Ybbs eingeliefert.