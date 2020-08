Newsblog

Wasserschaden in Münichholz

STEYR. Früh aufstehen hieß es heute (26. August) für die Kameraden des Löschzuges 5 (Münichholz) der Feuerwehr Steyr. Um 02.55 Uhr wurden sie zu einem Wasserschaden in einem Mehrparteienhaus in die Pensel-Straße in Münichholz alarmiert ...

Durch einen technischen Defekt an einer Waschmaschine in einer Wohnung im 1 Stock, wurden die Wohnung, die Wohnung darunter und der Keller überschwemmt. Mittels zwei Nasssaugern und Wasserschiebern entfernten die Florianis die Wassermengen aus den betroffenen Bereichen.

Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.