Moped­lenker fuhr auf Pkw auf

STEYR-LAND. Ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit seinem Pkw am 26. August gegen 18:45 Uhr in Sierning. In der Frauenhofenstraße hielt der Mann an, um die Luft des linken Vorderreifens zu kontrollieren ...

Ein nachkommender 16-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Steyr-Land dürfte den Wagen vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen haben und fuhr auf diesen auf.

Der Jugendliche wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Steyr eingeliefert.