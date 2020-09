Newsblog

Feuerlöscher Überprüfung bei der FF-Garsten

GARSTEN. Handfeuerlöscher müssen alle 2 Jahre überprüft werden. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Feuerlöscher termingerecht überprüfen zu lassen, führt die Freiwillige Feuerwehr Garsten in Zusammenarbeit mit der Firma Cresu eine Feuerlöscher Überprüfung durch ...

Diese findet am Samstag, den 12. September 2020 in der Zeit von 08.00 – 12.00 Uhr im Feuerwehrhaus Garsten statt. Dabei werden alle Handfeuerlöscher zum Sonderpreis von € 10,-- überprüft, sofern diese den Richtlinien entsprechen und im Verzeichnis geprüfter Handfeuerlöscher enthalten sind. Falls bei Ihrem Löscher eine Reparatur oder Neufüllung erforderlich ist, wird dieses gesondert verrechnet. Die Überprüfung erfolgt in diesem Fall kostenlos.



Neugeräte sind ebenfalls zu Sonderpreisen erhältlich.



Es ist möglich die Feuerlöscher schon am Donnerstag den 10. September in der Zeit von 17.00 – 21.00 Uhr, sowie am Freitag den 11. September in der Zeit von 17.00 – 20.00 Uhr im Feuerwehrhaus Garsten abzugeben.



Wir hoffen, dass Sie von dieser sicherlich günstigen Aktion reichlich Gebrauch machen.



Ihre Freiwillige Feuerwehr Garsten