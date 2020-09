Newsblog

Steyrer Trinkwasser: Desinfektion läuft nach Plan

STEYR. Wenn alles gut geht, wird man das Steyrer Leitungswasser am Montag in der ganzen Stadt wieder wie gewohnt trinken können. Die Mitarbeiter des Wasserwerkes arbeiten mit Unterstützung der LINZ AG und von Kollegen aus anderen Abteilungen der Stadtbetriebe auf Hochtouren an der Reinigung des Wassers ...

Am Donnerstag wurde der Chlorgehalt an zahlreichen Punkten der Stadt überprüft. Die Spülung des Leitungsnetzes und die Desinfektionsmaßnahmen laufen rund um die Uhr. Das komplette Leitungsnetz wurde bereits durchchloriert und in der ganzen Stadt verströmt das Wasser einen leichten Schwimmbadgeruch. Damit sollten die Keime abgetötet worden sein.

Am Freitag werden vom Linzer Labor IWA über das ganze Stadtgebiet verteilt 20 Proben genommen und über das Wochenende ausgewertet. Wenn diese Proben keine Keimbelastung mehr aufweisen, wird man das Wasser wieder ohne Bedenken trinken können. Das Abkochgebot könnte dann aufgehoben werden.

Aktuelle Informationen findet man auf der Homepage der Stadtbetriebe: www.stadtbetriebe.at. Zusätzlich stehen eine Hotline Tel: 0676/845 899 320 und das Kundencenter Wasser der Stadtbetriebe für Fragen zur Verfügung E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Tel: 07252/899-246.