Newsblog

Steyrer Trinkwasser: Entwarnung frühestens Montag 17 Uhr

STEYR. Am Donnerstag überprüfte die LINZ AG im ganzen Stadtgebiet den Chlorgehalt im Steyrer Leitungsnetz. Da die Desinfektion überall planmäßig funktioniert, konnten am Freitag 20 Wasser- Proben genommen werden. Diese werden über das Wochenende in Linz ausgewertet ...

Montagnachmittag erfolgt eine Lagebesprechung mit den Experten des Landes Oberösterreich und der LINZ AG. Danach werden die weiteren Schritte bekanntgegeben. Entwarnung wird somit frühestens um 17 Uhr gegeben und sofort auf den Webseiten der Stadtbetriebe (www.stadtbetriebe.at) und der Stadt (www.steyr.gv.at) sowie über die Medien bekanntgegeben. Die Stadtbetriebe bitte um Geduld.

Aktuelle Informationen findet man auf der Homepage der Stadtbetriebe: www.stadtbetriebe.at. Zusätzlich stehen eine Hotline Tel: 0676/845 899 320 und das Kundencenter Wasser der Stadtbetriebe für Fragen zur Verfügung (E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Tel: 07252/899-246).