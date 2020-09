Newsblog

50-Jähriger bei 20-Meter-Sturz mit Traktor schwer verletzt

REICHRAMING. Ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land führte am 12. September um 11:20 Uhr in Reichraming auf einer Fortstraße mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Traktor Ausbesserungsarbeiten am Straßenbelag durch. Zu diesem Zweck war an der Zugmaschine eine Heckschaufel montiert ...

Nachdem er schon mehrmals die 2,5 Meter breite und ca. 20% steile Forststraße auf- und abgefahren war und mit der Heckschaufel Erdreich abgetragen hatte, kam er bei einer neuerlichen Abfahrt, rückwärtsfahrend, links von der Fahrbahn ab und stürzte über das steil abfallende Gelände ca. 20 Meter auf eine Wiese ab. Der 50-Jährige wurde beim Absturz aus der offenen Fahrerkabine geschleudert und konnte der umstürzenden Zugmaschine glücklicherweise ausweichen.

Er begab sich danach zu einem nahen Anwesen, wo die Verständigung der Rettung durchgeführt wurde. Nach Erstversorgung wurde der Mann mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber C 15 ins Klinikum Steyr geflogen.

An der Zugmaschine entstand Totalschaden.