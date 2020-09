Newsblog

18 Monate alter Bub fast im Teich ertrunken

STEYR-LAND. Am 12.September gegen 18:45 Uhr kam es in Pfarrkirchen im Garten eines Einfamilienhauses zu einem Unfall. Eine 25-jährige Frau aus der Steiermark war mit ihrem 18 Monate alten Sohn in Pfarrkirchen zu Besuch. Gegen 18:45 Uhr hielten sich alle im Garten auf, wobei dort auch mehrere Kinder spielten ...

Nachdem das Kleinkind mit anderen Kindern spielte, haben die Mutter und andere Familienangehörige den Buben kurz aus den Augen verloren. Währenddessen dürfte sich dieser zu einem kleinen Gartenteich begeben haben. Der Bub stürzte aus bisher unbekanntem Grund in den Teich und blieb dort mit dem Kopf nach unten im Wasser liegen.

Nachdem die Mutter und Angehörigen den Buben vermissten, suchten sie ihn und konnten ihn vorerst nicht finden. Schließlich entdeckten sie ihn im Teich und zogen ihn aus dem Wasser. Er dürfte vermutlich fünf bis zehn Minuten im Teich gelegen haben. Es wurde sofort mit der Wiederbelebung begonnen, welche vom NEF Steyr und vom Notarzt des Rettungshubschraubers C 10 fortgesetzt wurde.

Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber in kritischem Zustand ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.