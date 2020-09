Newsblog

Steyrer Trinkwasser wieder einwandfrei, Abkochgebot zur Gänze aufgehoben

STEYR.. Ab sofort steht allen Steyrerinnen und Steyrern wieder Trinkwasser in einwandfreier Qualität zur Verfügung. „Weitere, tiefgehende Untersuchungen von Wasserproben ...

haben heute ergeben, dass wir das in einigen Bereichen noch geltende Abkochgebot nun endgültig aufheben können“, zeigt sich der Geschäftsführer der Stadtbetriebe Steyr Mag. Peter Hochgatterer erleichtert, dass das Leitungswasser wieder ohne Einschränkung verwendet und genossen werden kann. Betroffen vom Abkochgebot waren nach wie vor die Gebiete Gründbergsiedlung (inkl. Sonnenpark) und Unterhimmel, der Bereich um das Krankenhaus und die Steinfeldstraße, Teile von Aichetsowie Teile des Wehrgrabens (begrenzt durch die Fabrikstraße und den Wiesenberg).

Einziger Wermutstropfen bleibt die Chlorierung des Wassers aus den Brunnen in Dietach, die aus Sicherheitsgründen weiterhin durchgeführt wird. Die geringen Chlorgehalte sind jedoch gesundheitlich unbedenklich. „Ziel ist selbstverständlich, das Trinkwasser so bald wie möglich wieder in gewohnt hoher Qualität ohne Chlor zur Verfügung zu stellen“, erklärt Stadtbetriebe-Chef Hochgatterer. Außerdem werde weiterhin intensiv daran gearbeitet, die Ursache für die Verunreinigung des Trinkwassers herauszufinden.

Das Team der Stadtbetriebe bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten und bedankt sich bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern für das Verständnis.