Asylwerber gerieten in Streit

BAD HALL. Zwei Asylwerber aus Afghanistan, 20 und 33 Jahre alt, gerieten am 20. September 2020 gegen 22:30 Uhr in ihrer Unterkunft in Bad Hall in eine vorerst wörtliche Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streites versetzte der 33-Jährige ...

... seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Er wurde vorübergehend festgenommen und wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.

Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille Alkoholgehalt.