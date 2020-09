Newsblog

VP Spöck: Überfüllte Schulbusse zu Corona-Zeiten unhaltbar!

STEYR. "In Steyr sind die Busse zu den Stoßzeiten mit Schülern völlig ausgelastet. Jeder Sitz- und Stehplatz ist belegt, von Abstandhalten zu Corona-Zeiten ist hier absolut keine Rede mehr“, so VP-Fraktionsobmann Markus Spöck „Es passt einfach nicht zusammen, dass wir an den Schulen ...

die strikten Abstands- und Hygieneregeln zurecht genauestens einhalten, wenn es dann im Schulbus für die Schüler nicht einmal die Möglichkeit dazu gibt. Die Schulbusse sind ja nicht erst seit Corona überfüllt, diesen Zustand hätte man vorhersehen können. Die zuständigen Stellen haben sich absolut nicht darauf vorbereitet. Die ÖVP Steyr fordert daher, dass nun rasch reagiert wird und zusätzliche Busse zu den Stoßzeiten bei Schulbeginn und Schulende eingeführt werden“, so Spöck.

„Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten. Die Sicherheit und Gesundheit muss während der Corona-Krise ganz klar Vorrang haben! Dabei könnte es so einfach sein: Da es in der Reisebusbranche derzeit keine volle Auslastung gibt, sollen von der Stadt sofort zusätzliche Reisebusse speziell für den Schulbusverkehr eingesetzt werden." meint Spöck.