25-Jähriger bei 8-Meter-Sturz schwer verletzt

KREMSMÜNSTER. Vom Dach einer Firma stürzte ein 25-jähriger Linzer bei Reinigungsarbeiten am 21. September gegen 11 Uhr im Gemeindegebiet von Kremsmünster. Der Mann kletterte zu Beginn der Arbeiten über eine Leiter auf das Dach, um den Sicherungshaken zu suchen ...

Sein Kollege befand sich zu dieser Zeit noch am Boden und bereitete das Werkzeug vor. Noch bevor er sich einhaken konnte, rutschte der 25-Jährige an einer nassen Stelle aus und fiel etwa vier Meter nach unten auf das Vordach des Hauses. Von dort prallte er ab und stürzte weitere vier Meter in die Tiefe, wo er in der Hauseinfahrt zum Liegen kam.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Linzer Unfallkrankenhaus geflogen.