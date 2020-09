Newsblog

53-Jähriger flüchtet vor Kontrolle und verweigert Alkotest

ENNS. Am 23. September 2020 gegen 11:30 Uhr stellten Polizisten während der verstärkten Verkehrsüberwachung zum Schulbeginn einen Pkw fest, der im Stadtgebiet von Enns bei einem Schutzweg nicht anhielt, obwohl ein Schulkind diesen überqueren wollte ...

Die Ordnungshüter nahmen die Nachfahrt auf und hielten an der nächsten Kreuzung links neben dem Wagen. Bei geöffnetem Fenster forderte der am Beifahrersitz befindliche Polizist den 53-jährigen Lenker aus dem Bezirk Linz-Land auf, dem Streifenwagen zu folgen. Der Mann am Steuer versicherte auch, dem Folge zu leisten. Die Beamten bogen links ab und hielten nach der Kreuzung am Straßenrand an, um auf den Mann zu warten. Plötzlich bog dieser aber, obwohl er sich auf dem Linksabbiegestreifen befand, rechts ab und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.

Die Polizisten wendeten und nahmen die Verfolgung auf. In der Ortschaft Moos gelang es schließlich den Fahrer anzuhalten. Bis dorthin setzte er zahlreiche Verkehrsübertretungen, unter anderem massive Geschwindigkeitsüberschreitungen. Wegen seiner deutlichen Alkoholisierungssymptome forderten ihn die Polizisten zum Alkotest auf. Diesen verweigerte er. Die Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen.

Er wird angezeigt.