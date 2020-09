Newsblog

Zwei Stadtbusse verstärken Schüler­trans­port in der Früh

STEYR. Seit heute (30. Sept.) werden in Steyr auf der Linie 2b, die vom Busbahnhof über das City Point und die Schwimmschule Richtung Krankenhaus führt, zu den Stoßzeiten am Morgen zwei zusätzliche Stadtbusse eingesetzt – einer zwischen 7.10 und 7.15 Uhr und ...

der zweite zwischen 7.20 und 7.25 Uhr ab Busbahnhof. Der Aufsichtsrats-Vorsitzende der Stadtbetriebe GmbH, Vizebürgermeister Wilhelm Hauser, hat damit prompt gemeinsam mit den Steyrer Verkehrsbetrieben eine Lösung gefunden, um die überfüllten Stadtbusse zu den Spitzenzeiten speziell in der Früh zu entlasten. „Wir werden dieses Angebot mit den beiden Verstärkerbussen nun drei Wochen lang probieren und dann über die weitere Vorgehensweise entscheiden“, erklärt der Vize-Stadtchef. Die hohe Auslastung der Busse zu Stoßzeiten sei jedes Jahr besonders am Schulbeginn ein Problem.

"In Zeiten der Corona-Pandemie müsse dafür gesorgt werden, dass die Schülerinnen und Schüler trotz Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln bestmöglich vor einer Ansteckung geschützt werden und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden können.", so Hauser.

Zulässig ist natürlich die Frage, warum dieses absehbare Problem nicht bereits vor Schulbeginn beseitigt wurde.