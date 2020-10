Newsblog

Steyrer Hallenbad: Getrennte Öffnungszeiten für Schulklassen und Badegäste

STEYR. Ab Montag, 5. Oktober, gelten im städtischen Hallenbad an der Haratzmüllerstraße geänderte Öffnungszeiten, weil der Besuch von den Schulklassen abseits vom regulären Badebetrieb stattfinden soll ...

... Steyrer Schülerinnen und Schüler können dann dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 8 und 13 Uhr sowie an Freitagen von 8 bis 9.30 Uhr ihren Turnunterricht im Hallenbad verbringen – die Einteilung erfolgt in Absprache mit den jeweiligen Schulen.



„Wir haben versucht, eine Lösung zu finden, mit der wir allen unseren Kunden einen noch sichereren und möglichst angenehmen Aufenthalt in unserer Freizeiteinrichtung bieten können“, setzt Stadtbetriebe-Geschäftsführer Mag. Peter Hochgatterer mit seinem Team auf weitere Sicherheitsvorkehrungen in Zeiten von Corona.



Die neuen Öffnungszeiten ab 5. Oktober im Hallenbad sind: Di, Mi und Do jeweils von 13 bis 21 Uhr, freitags und samstags zwischen 9.30 und 21 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.



Der Sauna- und der Wellnessbereich bleiben coronabedingt weiterhin geschlossen.