Newsblog

Sturmeinsätze in Sand und Weyer

GARSTEN/WEYER. Am Samstag (3. Okt.) wurde die Freiwilligen Feuerwehren zu mehreren Sturmeinsätzen alarmiert. An verschiedenen Orten im mussten umgestürzte Bäume entfernt und die Verkehrswege wieder freigemacht werden ...

Zunächst wurden die Kameraden der Feuerwehr Weyer um 14:22 Uhr zu einem Sturmschaden in den Ortsteil Küpfern gerufen. Dieser konnte auch dank der Hilfe des Waldbesitzers, der mit Traktor und Motorsäge mithalf, rasch abgearbeitet und die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Im Anschluss wurde die FF Weyer noch zu einem weiteren Sturmschadeneinsatz bei der Katzensteinermühle gerufen. Mittels Motorsäge und Muskelkraft wurde ein umgestürzter Baum fachmännisch entfernt. Schließlich konnten die 15 Florianis aus Weyer kurz nach 16:00 Uhr wieder zurück ins Feuerwehrhaus einrücken.

Umgestürzter Baum auch in Sand

Der Föhnsturm hat auch die Feuerwehr Sand am 3. Oktober um 15:40 Uhr zum Einsatz gefordert. An der Grenze zum Einsatzgebiet von Oberdambach stürzte ein Baum auf die Straße. Die Feuerwehr befreite den Verkehrsweg und konnte ihn für den Verkehr wieder freigeben.

Unten: Sturmschäden in den Gemeindegebieten Weyer und Garsten/Sand. Fotos 1, 2 und 3 © FF Sand. Fotos 4, 5 und 6 © FF Weyer.