Newsblog

LIONS CLUB STEYR-Innerberg organisiert Crowdfunding zum Music Award Steyr

STEYR. Während Fans und Interessierte beim Music Award Steyr für ihre Steyrer Lieblingskünstler*innen abstimmen können, startet jetzt das Crowdfunding, organisiert vom LIONS Club Steyr-Innerberg ...

Dort können Privatpersonen bis ersten November mithelfen, den Musikpreis langfristig zu etablieren und erhalten im Gegenzug Pakete – unterstützt von regionalen Betrieben.



„Sei wie Elon, bring uns zum MAS“

Tobias Kammerhofer mit seiner Werbe- und Filmagentur Werbeberg schreibt gemeinsam mit Kollegen Günter Stöffelbauer von der Eventagentur Highjump den Musikpreis aus und freut sich: „Jetzt ist es soweit: Privatpersonen können den MAS und den LIONS Club Steyr- Innerberg unterstützen und bekommen ein Paket je nach Unterstützungsbetrag. Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Paketen, da ist für jede*n etwas dabei! Vor allem finde ich es genial, dass hier die Regionalität wieder im Vordergrund steht, denn ausschließlich Betriebe aus Steyr und Umgebung haben etwas bereitgestellt.“



Alle Unterstützungsbeträge sind möglich, Pakete gibt es a 30€. Kammerhofer: „Jeder* kann jetzt Musiktalente zu fördern und gleichzeitig sich am Mehrwert für die Region und das lokale Leben zu beteiligen. Jeder Beitrag hilft und fließt direkt in das Projekt: Sei wie Elon, bring uns alle zum MAS!“



Auch für wohltätige Zwecke

Organisiert wird dieses Crowdfunding vom LIONS Club Steyr-Innerberg. Alles, was einen gesammelten Betrag von € 4.000,- übersteigt, wird vom LIONS CLUB Steyr-Innerberg für karitative Zwecke verwendet. Damit die Beträge überhaupt erst an den Music Award Steyr und LIONS Club Steyr-Innerberg gehen, muss ein Mindestbetrag von € 3.500,- erreicht werden.



Unterstützung von der Region für die Region

Ausschließlich regionale Betriebe steuern etwas für die LIONS-Pakete bei. So gibt es Eier vom Sonnenhof Hutsteiner, Marmeladen von Leibetseder, Kaffee vom Kleinen Schwarzen, Bier vom Steyrerbräu*, „Stern“ Werkzeuge, Schnapsgeschenke von Stöger* und einen Gutschein vom Landhotel Eckhard – bis hin zu handgeschmiedeten Messern von Martin Huber, einem Vermessungspunkt von Zivilgeometer ZT GmbH Mayrhofer & Hackl oder Banner und Roll-Ups von TexAd. Wann und wo die Pakete abgeholt werden können, ist ab dem 16. Oktober auf www.musicawardsteyr.at ersichtlich. Alle Pakete und Untertützungsmöglichkeiten finden Sie auf der Crowdfunding-Homepage:



JETZT UNTERSTÜTZEN: www.startnext.com/music-award-steyr-2020



Die Crowdfundingkampagne wird unterstützt und betreut von Webgrafix.at.



*Für den Erhalt alkoholhaltiger Produkte muss ein Ausweis vorgelegt werden.



Homepage Music Award Steyr: www.musicawardsteyr.at

Homepage Crowdfunding: www.startnext.com/music-award-steyr-2020