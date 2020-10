Newsblog

Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr: Neuer Primarius der Pathologie

LINZ/STEYR. Mit 1. November 2020 übernimmt Dr. Yarub Salaheddin-Nassr die Leitung der Abteilung Pathologie am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr der Oberösterreichischen Gesundheitsholding ...

Dr. Yarub Salaheddin-Nassr (41) ist gebürtiger Wiener, jedoch in Linz aufgewachsen. An der Universität Wien studierte er Medizin, wo er 2006 promovierte. Bereits als Turnusarzt war Dr. Salaheddin-Nassr in Linz tätig, und zwar im heutigen Kepler Universitätsklinikum. Nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Brasilien als Gastarzt am Institut für Pathologie der Universidade Federal de Minas Gerais ging er nach Düsseldorf, Deutschland. Dort absolvierte er am Institut für Pathologie des Universitätsklinikums den Großteil seiner Facharztausbildung. Diese beendete Dr. Salaheddin-Nassr schließlich erfolgreich am heutigen Kepler Universitätsklinikum in Linz.



Die Anerkennung zum Facharzt für klinische Pathologie und Molekularpathologie erfolgte 2013. Seit 2014 war Dr. Salaheddin-Nassr am Institut für Pathologie des Landesklinikums Amstetten tätig, zuletzt als erster Oberarzt und stellvertretender Abteilungsleiter. 2016 erlangte Dr. Salaheddin-Nassr darüber hinaus das Additivfachdiplom der Zytodiagnostik (dabei werden Zellen aus Organen, Körperhöhlen und Körperflüssigkeiten hinsichtlich Früherkennung bösartiger Erkrankungen oder Entzündungen untersucht). Zu seinen diagnostischen Schwerpunkten zählen die Gynäkopathologie einschließlich Zytopathologie, Mammapathologie, gastrointestinale Pathologie und auch die Mikrobiologie.



Einen Ausgleich zu seinem fordernden Berufsalltag findet der verheiratete Vater dreier Kinder beim Sport, beim Lesen (Kunst, Kultur, ferne Länder) und in der Jazzmusik.

Dr. Yarub Salaheddin-Nassr folgt als Leiter der Pathologie Prim.a Dr.in Almute Loidl nach, die diese Funktion seit 2010 innehatte und seit 1988 am Institut tätig war. Sie geht nun in den wohlverdienten Ruhestand.



„Die moderne Pathologie vereint auf einzigartige Weise Tradition (Beurteilung der Gewebemorphologie) mit modernster Technologie (molekulare Pathologie) und ermöglicht so eine patientenorientierte Therapie. Es erfüllt mich zugleich mit Stolz und Freude, die Leitung einer renommierten und hervorragend etablierten Pathologie zu übernehmen und gemeinsam mit meinem Team weitere Schritte Richtung Zukunft zu gehen“, so Dr. Yarub Salaheddin-Nassr.



„Ich freue mich, dass wir mit der getroffenen Personalentscheidung für das Klinikum Steyr eine fachlich breit qualifizierte und menschlich gewinnende Persönlichkeit engagieren konnten. Ich wünsche Dr. Salaheddin-Nassr und seinem Team in Steyr alles Gute für seine künftige Tätigkeit in unserem Klinikum. Außerdem möchte ich mich besonders herzlich bei Primaria Loidl für ihre langjährige Tätigkeit im Unternehmen bedanken und wünsche ihr eine schöne Zeit in der Pension“, so Mag. Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäfts- führung der OÖ Gesundheitsholding GmbH.