Newsblog

Eine Hymne mit guten Zu­kunfts­aus­sich­ten für das schöne Steyr!

LESERBRIEF. Dort wo der Steyrfluss in die Enns mündet, wo Werndls Schwimmschule vom Grundwasserstrom mit lebendiger Kühle gespeist wird. Dort wo Schnallentor, Dunklhof, Schloss Lamberg, das gotische Bummerlhaus, der Taborblick, der jüdische Friedhof, die barocke Wallfahrtskirche Christkindl, ...

die begehrten Stempel am Weihnachtspostamt, die innovative Fachhochschule am Wehrgraben, das Museum Arbeitswelt, das Kulturhaus RÖDA, die Betriebsseelsorge „mensch&arbeit“, die bemühten Wirtinnen und Wirte eine Atmosphäre schaffen, welche alle so wohltuend das Leben der Menschen pulsieren lässt.

Steyr, die Stadt mit diesem historisch belasteten, aber auch leichten Herzschlag, die Lebensstadt der Schriftstellerin Marlen Haushofer, dort wo Schubert sein heiteres Forellenquintett hin skizzierte, …

Dieses Steyr wird nicht untergehen!

Wenn sich die deutschen cool-straighten VW/MAN-Manager mit ihren desaströsen Lkw-Motoren wegen der globalen Gier jetzt nach Polen vertschüssen, dann ist das zugleich die Chance für die Politik, für die gesamte Region mit ihren kreativen Menschen, eine neue Zukunft ins Hirn und an die Hand zu nehmen: Neue globale Universität Styria mit Forschung, Forschung und wieder Forschung, …

Globale Trendwende, Naturschutz, Biodiversität, Ökologische Ökonomie, Solarkraftwerke, Neue Mobilität (Revital-Waffenrad-E-Bike als Friedensbike; Schnellbahn von Steyr zur Weststrecke).

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz als Nutzen und Werkzeug für die Menschheit, aber nicht umgekehrt.

Steyr, diese zauberhafte Stadtperle mit den alten Kripperln, wo die Jetztzeitmenschen - nicht nur die alten Hirten - neu aufbrechen!

Ein Leserbrief von Fritz Baumgartner, St. Georgen/Gusen

Der Inhalt dieses Leserbriefes wurde von der Redaktion nicht auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit geprüft und stellt nicht notwendiger Weise die Meinung der Redaktion dar. Für Rückfragen stehen wir per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! jederzeit zur Verfügung.