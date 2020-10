Newsblog

Tierquälerei: Katze mit Öl eingeschmiert - Polizei bittet um Hinweise

STEYR-LAND. Eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land erstattete bei der Polizei in Sierning die Anzeige, dass ihre Katze "Maxi" in den letzten vier Wochen zweimal wöchentlich komplett am Rücken mit Öl eingeschmiert worden sei ...

Dem Geruch nach dürfte es sich um Teebaumöl handeln, welches für Katzen giftig ist. Zudem gab sie an, dass dieselbe Katze letzten Sommer zweimal von einem Unbekannten am Bauch komplett rasiert worden sei. Die Frau suchte umgehend einen Tierarzt auf, um etwaige Vergiftungserscheinungen feststellen zu können.

Die Polizeiinspektion Sierning bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133/4153.