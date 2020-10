Newsblog

FF-Sierning: Leistungsprüfung Branddienst erfolgreich absolviert

SIERNING. 13 Kameraden der FF-Sierning konnten am Samstag, den 17. Oktober 2020, die neue „Leistungsprüfung Branddienst“ absolvieren und sich im Anschluss das entsprechende Leistungsabzeichen in Bronze an die Brust heften. Die Leistungsprüfung Branddienst ist ein Mittel zur Vertiefung und ...

... Erhaltung der Kenntnisse der Tätigkeiten in der Löschgruppe in Anlehnung an die Vorgaben aus dem Feuerwehrbasiswissen, um ein geordnetes, sicheres und zielführendes Zusammenarbeiten beim Löscheinsatz zu gewährleisten.

Das Ziel der Leistungsprüfung ist die vorbereitende Ausbildung. Es wird kein Wert auf das Erreichen von „Rekordzeiten“ gelegt, es geht vielmehr darum, dass die Teilnehmer eine exakte Leistung mit dem eigenen Fahrzeug und Gerät erbringen, um den Anforderungen im Einsatz entsprechen zu können.



Die Leistungsprüfung Branddienst unterstützt die Ausbildung der Feuerwehrmitglieder und ist deshalb ein wichtiger Ausbildungsschritt für einen reibungslosen Einsatzablauf.

Kommandant HBI Hansjörg Steininger, OFM Stefan Holl, FM Sebastian Saxenhuber, BI Gerold Kaltenböck, OBI Markus Haslehner, HBM Michael Helmberger, BM Matthias Schmidinger, FM Paul Haider, LM Sebastian Reichhardt, LM Hojatullah Ahmadi, AW Christian Reichhardt, FM René Smole, OLM Christian Leddin



Fotos © FF Sierning