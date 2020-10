Newsblog

Schul­an­fänger bekommen umwelt­freund­liche Jausen­boxen

STEYR. Heuer wurde die Jausenbox-Aktion „Schlaue Jause – Coole Pause“ der Stadtbetriebe Steyr (SBS) GmbH bereits zum zwölften Mal durchgeführt. Dabei erhielten wieder alle Erstklässler der städtischen Schulen eine umweltfreundliche Jausenbox, gefüllt mit einem Müsliriegel, einem Apfel und Info-Broschüren über gesunde Jause ...

Die Müsliriegel wurden den Stadtbetrieben dankenswerterweise von Interspar Steyr zur Verfügung gestellt. Die Abfallberater der Stadt waren vor kurzem zu Gast in der Volksschule Gleink, stellvertretend für alle Steyrer Grundschulen, und überreichten den Taferlklasslern die praktischen Boxen. „Heuer war bis zuletzt nicht sicher, ob wir den Besuch auch wirklich abstatten können“, erinnert sich Abfallberaterin Dipl.-Ing. Katharina Freiberger. Durch die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen sei dies jedoch problemlos möglich gewesen.

Einwegverpackungen vermeiden und gesund ernähren

Ziel der Aktion ist es, die Kinder und Eltern daran zu erinnern, dass es bei der Jause ganz einfach ist, Verpackungsabfälle zu vermeiden. Wer seinen Pausensnack in der wiederverwendbaren Box mitnimmt, spart Alufolie, Jausensackerl sowie andere Verpackungen und schützt so die Umwelt. „Wenn jeder Schulanfänger und jede Schulanfängerin in Steyr die Jausenbox anstatt einer Einwegverpackung verwenden würde, dann könnten alleine im ersten Volksschuljahr bis zu 70.000 Wegwerfverpackungen vermieden werden“, veranschaulicht Abfallberater Dominik Tischlinger die unglaubliche Menge an Müll, die einfach zu vermeiden wäre. Neben der Abfallvermeidung soll die alljährliche Aktion „Schlaue Jause – Coole Pause“ auch für eine gesunde Jause sensibilisieren. Denn sie fördert das körperliche Wachstum der Kinder und die Konzentration während des Unterrichts. In den Steyrer Volksschulen gibt es bei den Schulwarten täglich eine gesunde Jause zu kaufen.

Fünf alltagstaugliche Tipps zur Abfallvermeidung

Nicht nur bei der Schuljause können Abfälle eingespart werden – hier ein paar Tipps der Abfallberater, worauf man sonst noch achten soll: