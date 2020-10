Newsblog

Stadtbus: Linie Gleink nun im Halb­stunden­takt

STEYR. Ab 2. November werden neuerdings zwei Stadtbusse auf der Linie 5 – Gleink montags bis freitags im Halbstundentakt unterwegs sein. An Samstagen bleibt die Taktzeit bei einer Stunde, an Sonn- und Feiertagen fährt wie bisher kein Bus. Für das verbesserte Angebot ...

haben die Stadtbetriebe Steyr (SBS) einen zusätzlichen Bus angekauft. Die Fahrtstrecke der Linie Gleink startet zu jeder vollen und halben Stunde am Busbahnhof und verläuft wie bisher über dieselbe Strecke. Die Umstellung gilt vorerst ein Jahr als Probebetrieb. Eine Fortführung des Halbstundentaktes nach dieser Zeit wird im Wesentlichen von den Nutzungszahlen während des Probebetriebes abhängig sein. Die genauen Ankunfts- und Abfahrtszeiten auf dieser Linie findet man auf den Fahrplanaushängen bei den jeweiligen Haltestellen sowie im Internet auf www.stadtbetriebe.at.

Neuer Bus als Kunstprojekt

Mit dem neu angekauften Stadtbus, der hauptsächlich auf der Linie Gleink eingesetzt wird, wollen die Stadtbetriebe in besonderer Art und Weise auf sich aufmerksam machen und den öffentlichen Verkehr bewerben: Die Steyrer Medienkünstlerin Bernadette Huber konnte für ein Kunstprojekt gewonnen werden. Anlässlich des 100. Geburts- und 50. Todestages der Schriftstellerin Marlen Haushofer (1920-1970) wird Bernadette Huber einen Marlen-Haushofer-Kunstbus gestalten, der die großartige Literatin im heurigen Gedenkjahr würdigen soll. „Eine Bild-/Textinstallation, ein Kunstwerk am Stadtbus soll Marlen Haushofer – quasi omnibus (für alle) erlebbar – in den Mittelpunkt stellen“, so Huber.

Eingeschränkter Betrieb in den Herbstferien

Auch in Steyr verkehren die Stadtbusse während der österreichweiten Herbstferien von 27. Oktober bis 2. November 2020 nach dem Ferienfahrplan (so wie in den Sommerferien). Das heißt, dass sämtliche Hauptlinien im Halbstundentakt geführt werden. Genaue Infos sind auf den Fahrplanaushängen bei den jeweiligen Haltestellen oder auf der Homepage www.stadtbetriebe.at zu finden. „Aufgrund einer aliquoten Kürzung der Bundesabgeltungen für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt wird diese Leistungseinschränkung bei allen Verkehrsmitteln in diesem Zeitraum in Oberösterreich (Oö. Verkehrsverbund) durchgeführt“, erklärt dazu Kurt Buchner, der Leiter des Bereichs Verkehr bei den Steyrer Stadtbetrieben.