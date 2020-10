Newsblog

Eislaufplatz öffnet mit Corona-Regeln

STEYR. Wie immer am Nationalfeiertag beginnt auch heuer die Eislauf-Saison in Steyr am Mo, 26 Oktober. Allerdings müssen beim Besuch der beliebten Eishalle am Rennbahnweg coronabedingt einige Sonderregelungen eingehalten werden. Eine der wesentlichsten Änderungen stellt die Beschränkung der Gästeanzahl dar, ...

wonach maximal einhundert Personen auf der Eisfläche erlaubt sind. Deshalb wird der Zutritt bzw. Ausgang nur geblockt erfolgen. Das heißt, beim Ein- und Ausgang werden Gruppen von je maximal 20 Besuchern eingeteilt. „Grund für diese Maßnahme ist, dass es in den Garderoben und beim Schlittschuhverleih trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen manchmal etwas enger werden und leider auch zu Wartezeiten kommen kann und dass sich höchstens zwanzig Personen zugleich im Umkleidetrakt aufhalten sollen“, erklärt ein Mitarbeiter der Stadtbetriebe Steyr. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren könne an Wochenenden sehr rasch die Höchstbesucheranzahl erreicht werden. In diesem Fall werden keine neuen Gäste mehr ins Gebäude gelassen.

Weitere Verhaltensregeln und Maßnahmen, die in der heurigen Eislauf-Saison notwendig sind: