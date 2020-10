Newsblog

Elektrogeräte richtig entsorgen und Gutschein über 300 Euro gewinnen

STEYR. Ab 1. November 2020 wird es in der Art der Sammlung von Elektrogeräten eine Änderung geben. Bis jetzt wurden Elektrogeräte in drei Kategorien gesammelt: Elektroklein-, Elektrogroß- und Kühlgeräte. Batterien werden getrennt in Konsum- und Fahrzeugbatterien ...

Zusätzlich werden Lithium-Ionen-Akkus getrennt gesammelt und verwertet.

Hat man bisher die Elektrokleingeräte anhand ihrer Größe (Gerät kleiner 50 cm Kantenlänge = Elektrokleingerät/ größer 50 cm Kantenlänge = Elektrogroßgerät) sowie an den Unterschieden zu Bildschirm- und Kühlgeräten erkennen können, ist ab November ein weiteres Kriterium zur Trennung wichtig. Der Unterschied liegt an der Entfernung der Batterien. So werden ab November die Elektrokleingeräte in zwei Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie enthält Geräte ohne Batterien und mit entnehmbaren Batterien und Akkus (Taschenlampen, Wecker, elektronisches Kinderspielzeug, Akkuschrauber,…). Die zweite Kateborie besteht aus Geräten mit fix eingebauten oder nur schwer entnehmbaren Batterien und Akkus (Elektrische Zahnbürsten, Tablets, viele Smartphones).

Warum wird das gemacht?

Durch die Umstellung dieser Sammlung werden Rohstoffe schneller und einfacher getrennt und für ein Recycling vorbereitet. Geräte ohne Batterien und Akkus werden direkt zu Verwertung gebracht. Geräte mit fix eingebauten Akkus und Batterien müssen zuerst zerlegt werden, bevor sie recycelt werden können. So wird das Gefahrenpotential minimiert. Elektroaltgeräte gehören unbedingt ins ASZ, damit sie der geeigneten Verwertungsschiene zugeführt werden können. Alte Elektrogeräte enthalten viele wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Aluminium, Kupfer und Gold. Das Recycling dieser Rohstoffe benötigt wesentlich weniger Energie als der Abbau aus Erzen usw.

Elektrogeräte, Batterien und Akkus sollen auf keinen Fall im Restmüll entsorgt werden, da sie zu brennen beginnen können. Hat sich der Akku in der Restabfalltonne nicht entzündet, kann dies vom Transport über Umladestationen bis hin zu Sortieranlagen passieren und erheblicher Schaden entstehen. Zusätzlich gehen wertvolle Rohstoffe bei der thermischen Verwertung für immer verloren.

Gewinnspiel im ASZ

Im Rahmen dieser Sammlungsumstellung können sich Bürger*innen im ASZ über die fachgerechte Entsorgung von Elektroaltgeräten, Batterien und Lithium-Akkus informieren. Um die Aufmerksamkeit auf die richtige Entsorgung von Elektroaltgeräten, Batterien und Lithium-Akkus zu erhöhen, wird es zwischen 2. und 30. November ein Gewinnspiel geben.

Um daran teilnehmen zu können, entsorgen Sie ein Elektroaltgerät, Batterien oder Lithium-Akkus im ASZ Styeyr, geben Sie auf der Gewinnspielkarte Ihre Kontaktdaten bekannt, beantworten eine kurze Wissensfrage über Elektroaltgeräte und schon haben Sie die Chance einen der drei Hauptpreise zu gewinnen!

Es warten Steyrer Gutscheine im Wert von bis zu 300 Euro!