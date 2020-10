Newsblog

Erfolgreicher Funklehrgang trotz Corona-Alarm

DIETACH/WEYER. Der diesjährige Feuerwehr-Funklehrgang konnte trotz Turbulenzen erfolgreich durchgeführt werden. 8 Feuerwehrfunkerinnen und 32 Feuerwehrfunker verstärken das Kommunikationswesen im Bezirk Steyr-Land ...

45 TeilnehmerInnen von 21 Feuerwehren wurden zum Funklehrgang 2020 in der NMS Großraming angemeldet. Am ersten Tag wurden ihnen die Entwicklung des Feuerwehrfunks, die Bedienung und Handhabung des neuen Digitalfunkgerätes sowie die Funkordnung beigebracht. Am Nachmittag durften die angehenden FunkerInnen die ersten eigenen Schritte im Bereich Durchgabe von Funkgesprächen versuchen.

Als dann am Montag die Hiobsbotschaft von der Sperre der NMS Großraming wegen einiger positiv bestätigten Corona Fälle kam und uns seitens der Bezirkshauptmannschaft abgeraten worden ist, den Lehrgang weiterhin in der NMS Großraming fortzuführen, wurde der Lehrgang kurzerhand in die Feuerwehrhäuser Dietach und Weyer verlegt.

Am zweiten Samstag (17.10.2020) ging es dann an diesen beiden Standorten weiter mit der Ausbildung. Schwerpunkte an diesem Tag waren das Formular „Einsatzmeldung und Funkprotokoll“ sowie die Materie „Kartenkunde“ und die vertiefende Funkgesprächsübungen. Am späten Nachmittag standen die Erfolgskontrollen in schriftlicher und praktischer Form an und die Teilnehmerinnen mussten ihr Erlerntes unter Beweis stellen. Das Endresultat: 13x „Vorzüglich“, 20x „sehr gut“, 4x „gut“ und 3x „bestanden“. Nach einer klein angelegten Schlussveranstaltung wurden die neu ausgebildeten FeuerwehrfunkerInnen in das wohlverdiente Wochenende verabschiedet.

Der Bezirkskommandant: "An dieser Stelle allen Teilnehmenden herzlichen Glückwunsch, alles Gute für die Zukunft und auch herzlichen Dank für die außerordentliche Disziplin an den Lehrgangstagen. Ebenfalls ein großes Dankeschön den Feuerwehren Großraming, Dietach und Weyer für die tadellose Vorbereitung der Lehrgangsstätten bzw. der guten Verpflegung. Ein besonderer Dank gilt den Ausbildern des Bezirkes Steyr-Land für ihren großartigen Einsatz in dieser nicht sehr leichten Situation."