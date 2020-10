Newsblog

Weih­nachts­aktion 2020: Stadt unter­stützt Pen­sio­nisten

STEYR. Mit je 40 Euro will die Stadt Steyr auch heuer wieder bedürftige Pensionisten finanziell unterstützen. Unter dem Titel „Weihnachtsaktion 2020“ soll Beziehern einer Ausgleichszulage speziell in der Weihnachtszeit geholfen werden. In Summe betrifft das etwa 400 Steyrerinnen und Steyrer ...

Heuer wird diese freiwillige Unterstützung des Magistrates aus rechtlichen Gründen überprüft. All jene Ausgleichszulagenbezieher, die das Geld in den vergangenen Jahren schon erhalten haben, werden von der Stadt schriftlich kontaktiert und ersucht, einen aktuellen Pensionsbescheid zur Überprüfung vorzulegen.

Steyrerinnen und Steyrer, die heuer zum ersten Mal in den Genuss dieser Aktion kommen möchten, müssen vorab ein Formular ausfüllen und abgeben. Erhältlich ist dieses Formular in den beiden Stadtservice-Stellen im Amtsgebäude Reithoffer (Pyrachstraße 7) und im Rathaus (Stadtplatz 27, Erdgeschoß). Selbstverständlich kann dieses Formular auch von der Homepage der Stadt Steyr heruntergeladen oder per Online-Formular (Signatur mit Bürgerkarte/Handysignatur erforderlich) eingebracht werden.

Damit das Geld zeitgerecht vor Weihnachten überwiesen werden kann, müssen sämtliche Anträge und Unterlagen bis spätestens 4. Dezember beim Stadtservice im Amtsgebäude Reithoffer an der Pyrachstraße eingelangt sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtservice-Stellen stehen bei Fragen gerne zur Verfügung (Tel. 575-503/Reithoffer, Tel. 575-800/Rathaus).