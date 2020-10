Newsblog

Führer­schein­neu­ling bei Über­schlag leicht verletzt

HAIDERSHOFEN. Heute Morgen (27.Oktober) gegen 07:30 Uhr wurde die Feuerwehr Haidershofen zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Führerscheinneuling war mit seinem Fahrzeug in Richtung Ernsthofen unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Pkw von der Fahrbahn ab ...

und überschlug sich. Glücklicherweise wurde der Fahrzeuglenker dabei nur leicht verletzt. Die Feuerwehr Haidershofen zog das Fahrzeug mittels Seilwinde heraus und stellte es in einer Bucht am Straßenrand ab. Anschließend rückte die Feuerwehr Haidershofen ins Feuerwehrhaus ein und stellte die Einsatzbereitschaft wieder her.

Fotos © FF Haidershofen