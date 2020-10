Newsblog

OÖ vor neuen Corona-Verschärfungen?

OÖ. Derzeit 100 aktive Fälle in Steyr. Wie der ORF-Oberösterreich heute berichtet, könnte in Oberösterreich noch vor Halloween schärfere Corona-Maßnahmen wirksam werden. Hintergrund sind lt. ORF die stark gestiegenen Coronavirus-Zahlen, auch die Lage in den Spitälern spitzte sich zu ...

Am Dienstag wurde bekannt, dass man damit beginnt, nicht sofort nötige Eingriffe zu verschieben. Angesichts der sehr personalintensiven Behandlung von Covid-19-Patienten befürchtet man in den Krankenhäusern, an Kapazitätsgrenzen zu stoßen, wenn sich die Infektionskurve so weiterentwickelt wie zuletzt.

Dann wären in Oberösterreich die für Coronavirus-Patienten vorgehaltenen Plätze Anfang November aufgebraucht, was einen Totalstopp elektiver Leistungen bedeuten würde. Hinzu kommt, dass es täglich Hunderte Neuinfektionen im Bundesland gibt und sich diese Zahlen erst zeitverzögert in der Auslastung von Spitals- und Intensivbetten niederschlagen.

Die aktuellen Corona-Zahlen für OÖ: https://e-steyr.com/corona/corona-aktuell