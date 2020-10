Newsblog

Trink­wasser: Chlor­ierung redu­ziert, Ur­sachen­for­schung läuft weiter

STEYR. Am Dienstag (27. Okt.) konnte der Chlorgehalt im Steyrer Trinkwasser deutlich reduziert werden. Nachdem über einen längeren Zeitraum an allen Messstellen eine konstante Bandbreite an freiem Chlor gemessen wurde, ist dieser Schritt möglich geworden ...

Wie schon in den vergangenen Wochen überprüfen die Stadtbetriebe Steyr auch weiterhin an 21 Stationen täglich den Chlorierungsgrad. Wenn auch der reduzierte Chlor-Wert stabil bleibt, wird man in den kommenden Wochen die Chlorierung noch einmal deutlich reduzieren. Mit diesen Reduktionsschritten gelangt man an die Grenzen der Wahrnehmbarkeit einer Chlorung und liegt weit unter den, laut strengem Lebensmittelkodex, erlaubten Werten ohne die Sicherheit zu gefährden.

Ursachen ausschließen

Um die Chlorierung endgültig beenden zu können, ist es notwendig eine Neuverkeimung de facto ausschließen zu können. Derzeit werden weiterhin laufend private Anlagen kontrolliert. Wann es zu einer endgültigen Beendigung der Chlorierung kommen kann, ist derzeit noch offen.