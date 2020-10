Newsblog

Ampel bald rot: Strengere Corona-Maßnahmen im Bezirk Steyr Stadt

STEYR. Am Donnerstagvormittag wurden neue Informationen rund um die Corona-Situation der Stadt Steyr bekanntgegeben. Momentan gibt es in Steyr 149 positive Fälle, 657 Personen befinden sich zur Zeit in Quarantäne. Man rechnet damit, dass der Bezirk Steyr Stadt auf der Corona-Ampel bei gleichbleibenden Entwicklungen auf „rot“ gestellt wird ...

Bürgermeister Hackl und die Amtsärztin Dr. Birgit Stellnberger appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, die Regelungen einzuhalten und auf die Mitmenschen zu achten. Die meisten Infektionen passieren laut Dr. Stellnberger im familiären Raum. Das Contact-Tracing Team der Stadt Steyr, welches momentan 22 Personen umfasst, arbeitet rund um die Uhr, um sich mit Infizierten und deren Kontaktpersonen in Verbindung setzen und somit die Situation eindämmen zu können.

Die Steyrer Alten- und Pflegeheime haben bis vor Kurzem keinen einzigen Fall gemeldet. Nun wurden zwei Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims Münichholz positiv getestet, folglich werden nun alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung einen Corona-Test machen müssen. Zwei Bewohner, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten, wurden räumlich abgesondert. Bürgermeister Hackl weist auf die strengen Besuchsregelungen hin, die allerdings auch keine 100-prozentige Sicherheit gewährleisten können. Jeder Besucher muss Fieber messen, sich registrieren und darf die Besuchsdauer von einer Stunde nicht überschreiten. Hackl hofft, dass diese Einschränkungen keinen weiteren Verschärfungen bedürfen, um die Älteren nicht komplett abschotten zu müssen.

Das BRG Steyr meldet momentan 27 positiv getestete Schülerinnen und Schüler und mehrere betroffene Klassen. Durch das Contact-Tracing der Stadt Steyr konnten bereits viele Kontaktpersonen ausfindig gemacht und benachrichtigt werden. Die Schule wird aus momentaner Sicht nicht gesperrt. In einem Steyrer Kindergarten wurde eine Pädagogin positiv getestet. Ihre Gruppe wurde daraufhin geschlossen und alle Räumlichkeiten gründlich gereinigt und desinfiziert.

Das Stadtpersonal meldet einen positiven Fall, alle Tests der Kontaktpersonen fielen negativ aus.

Polizei wird verstärkt konrollieren

Die Drive-In-Teststraße auf dem Gelände der Stadtbetriebe wird nun auch an den Wochenenden geöffnet sein und Tests durchführen können. Bisher wurden dort 2573 Testungen durchgeführt. Sollte sich die Situation weiter verschlechtern, kann die Kapazität der Teststraße noch verdoppelt werden.

Ab dem kommenden Wochenende werden außerdem wieder verstärkt polizeiliche Kontrollen durchgeführt werden. Bisher wurden vor allem bei der Kontrolle von Nachtlokalen über 25 Verstöße festgestellt und mit Strafen in einer Gesamthöhe von 7000 Euro sanktioniert. Landeshauptmann Stelzer hat bereits angekündigt, dass jetzt nicht die Zeit für Garagenpartys und Stadlfeste sei und dass diese auch bestraft werden können.

Bürgermeister Hackl kritisiert die österreichische Bundesregierung für ihren kontraproduktiven Umgang mit dieser schwierigen Situation. „Was wir alle gar nicht mehr brauchen, ist diese mittlerweile schon zur peinlichen Farce gewordene Ankündigungspolitik der Bundesregierung. Dieses gebetsmühlenartige Wiederholen der fast immer gleichen Fakten verärgert und demotiviert die Menschen und ist mittlerweile völlig kontraproduktiv“, so Hackl. Weiteres kritisiert er die Menge an Zeit, die die Bundesregierung mit Pressekonferenzen und PR-Terminen verschwendet. Er findet, dass man diese Zeit besser nutzen könne, indem man genauer formulierte Verordnungen schafft, die dann auch zeitgemäß bei allen untergeordneten Behörden eintreffen. Das wurde die Zusammenarbeit und Umsetzung um einiges erleichtern.

Melanie Gelsinger für e-steyr.com