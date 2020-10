Newsblog

Pkw stand in Vollbrand

GARSTEN/SAND. Am Freitag (30 Oktober) gegen 17:00 Uhr wurde die Feuerwehr Sand zu einem Fahrzeugbrand in Lahrndorf alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort im Kreuzungsbereich Kraftwerk Rosenau – Lahrndorferstraße, stand der Pkw bereits in Vollbrand ...

Die Insassen konnten sich selbst in Sicherheit bringen, es gab keine Verletzten. Der Atemschutztrupp löschte das Fahrzeug rasch und band die ausgetretenen Betriebsmitteln.

Die FF Sand war rund 1,5h mir 16 Mann und 2 Fahrzeugen im Einsatz.