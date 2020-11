Newsblog

Steyrer Stadt­busse weiter­hin un­ein­ge­schränkt unter­wegs

STEYR. Die Stadtbetriebe Steyr GmbH erhält die Fahrpläne auf sämtlichen Linien in gewohntem Umfang aufrecht. Somit verkehren die Stadtbusse auch in der zweiten Lockdown-Phase bis auf weiteres uneingeschränkt. „Personen, die auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind, ...

steht trotz Corona- Pandemie nach wie vor unser volles Fahrplanangebot zur Verfügung“, erklärt Vizebürgermeister Wilhelm Hauser, der Aufsichtsrats-Vorsitzende der Stadtbetriebe. Außerdem gebe es auch Menschen, die während der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zum Arbeitsort oder von dort nach Hause unterwegs sind.

Appell: Sicherheits- und Hygienevorschriften einhalten

Das Team der Steyrer Stadtbetriebe bittet alle Fahrgäste eindringlich, sich an die bestehenden Sicherheitsvorschriften der Bundesregierung zu halten und auf einander Rücksicht zu nehmen. Neben der Mund-/Nasenschutzpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln muss nun auch an den Haltestellen und am Busbahnhof ein eng anliegender Mund-/Nasenschutz getragen werden. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, müssen dies mit einer ärztlichen Bestätigung belegen können.