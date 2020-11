Newsblog

Mofa-Lenker fuhr gegen Hausmauer

STEYR-LAND. Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 13. November gegen 19:25 Uhr mit seinem Mofa auf der Saaßer Landesstraße im Ortsgebiet von Sierning in Richtung Aschach an der Steyr. Aus bisher unbekannter Ursache prallte der Lenker in einer Linkskurve ...

gegen eine Hauswand. Dabei schlug er offensichtlich mit dem Kopf gegen eine Fensterleibung und erlitt eine blutende Wunde. Der Unfalllenker blieb benommen auf dem Mofa sitzen, das Fahrzeug kam nach dem Unfall seitlich an die Wand gelehnt zum Stillstand.

In dieser Position fand ihn kurz darauf ein vorbeifahrender Pkw-Lenker, der umgehend die Einsatzkräfte alarmierte. Der 32-Jährige, der bei seiner Fahrt einen Sturzhelm trug, war beim Eintreffen der Rettungskräfte schon wieder ansprechbar, jedoch kaum orientiert. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.