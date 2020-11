Newsblog

Pkw landet nach Überschlag in Gebüsch

LINZ-LAND. Ein 28-jähriger Syrischer Staatsbürger aus Linz, fuhr am 20. November gegen 23:30 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von St. Florian auf der Wolferner Landesstraße in Richtung der Ortschaft Rohrbach. In einer langgezogenen Linkskurve ...

kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Straßenleitpflock, das Fahrzeug überschlug sich und kam in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Der 28-Jährige und sein 47-jähriger Beifahrer, ein in Linz wohnhafter Dominikaner, wurden unbestimmten Grades verletzt.

Beide wurden ins Linzer Uniklinikum eingeliefert.