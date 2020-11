Newsblog

Lockdown Liefer­service im Grill­zentrum Steyr

STEYR. Zur aktuellen Lockdown-Lieferservice Aktion bietet das Grillzentrum Steyr neben Sonderpreisen auf lagernde Grills zusätzlich einen kostenlosen Lieferservice im Umkreis von 40 km an! Auf Wunsch wird Ihr Grill bereits vormontiert und ohne Aufpreis geliefert ...

Setzten Sie sich mit uns in Verbindung:

per Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

per Telefon: 07252/ 72301

Web: https://gast.co.at/blog/2020/11/19/herbst-lockdown-lieferservice/