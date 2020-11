Newsblog

Verjüngung: Im Steyrer Schloss­park müssen 30-40 Bäume gefällt werden

STEYR. Der Schlosspark der Stadt Steyr ist ein zentrales Erholungsgebiet für die Stadtbevölkerung und für Touristen. Der Baumbestand des Parks ist leider nicht in bestem Zustand. Das hohe Alter der Bäume und die zunehmende Trockenheit machen den Pflanzen zu schaffen. Bäume müssen im Stadtgebiet jedoch vital und stabil sein, um die Sicherheit zu gewährleisten ...

Die Universität für Bodenkultur (BOKU) hat deshalb für die Stadt Steyr einen Plan entwickelt, wie der Baumbestand einerseits verjüngt und andererseits den trockeneren klimatischen Bedingungen angepasst werden kann. Deshalb werden in den kommenden Jahren sukzessive vor allem Buchen entfernt. Diese werden dann durch Stieleichen sowie Weißtannen ersetzt.

Diese haben den Vorteil, dass sie tiefer wurzeln und somit gegen Trockenheit besser gewappnet sind. Zusätzlich angepflanzte Hainbuchen und Linden haben den Vorteil, dass sie schneller wachsen und somit der Parkcharakter erhalten bleibt. Neben Bäumen aus Baumschulen wird auch auf natürliche Verjüngung gesetzt. Das heißt, dass Bäume, die natürlich zu wachsen beginnen, groß gepflegt werden. Das hat den Vorteil, dass diese Pflanzen auch tiefere Wurzeln ausbilden, als gezüchtete.

Größere Kahlfläche entlang der Sepp-Stöger-Straße

In einem ersten Schritt müssen entlang der Sepp-Stöger-Straße 30 bis 40 Bäume gefällt werden. Diese Fällungen werden ab 9. Dezember durchgeführt. Dadurch wird eine größere Kahlfläche entstehen. Unmittelbar danach werden neue Bäume gepflanzt, beziehungsweise die Lücken durch natürlich gewachsene Bäume gefüllt. Die Fällungen müssen auf einmal erledigt werden, da Baumfällungen junge Bäume schädigen können.

Würde man diese in mehreren Etappen vornehmen, würde das die neu gesetzten Pflanzen möglicherweise wieder zerstören. Insgesamt wurde der Schlosspark in 16 Sektoren eingeteilt. Im kommenden Jahr wird die Verjüngung des Baumbestandes fortgesetzt. Der nächste Abschnitt wird beim ehemaligen Minigolf-Platz bei der Orangerie in Angriff genommen.

Unten: Im orange markierten Bereich müssen 30 bis 40 Bäume gefällt werden. Dadurch wird es vorübergehend zu einer größeren Kahlfläche kommen.