31-jährige Frau stürzt am Pyhrgas in den Tod

SPITAL AM PYHRN. Eine 31-jährige Frau aus Sankt Pölten/NÖ startete am 28. November gegen 8:15 Uhr gemeinsam mit ihrem 30-jährigen Freund aus Wien und ihrem 25-jährigen Schwager aus dem Bezirk Melk/NÖ in Spital am Pyhrn Richtung Kleiner Pyhrgas zu einer Bergtour. Gegen 11 Uhr ...

erreichte die Gruppe den Gipfel des Kleinen Pyhrgas. Anschließend wollten sie über die sogenannte "Pyhrgasüberschreitung" auf den Großen Pyhrgas klettern. Etwa 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels des Großen Pyhrgas führte sie der Grat nordseitig über ein Felsband zu einer vereisten Rampe. Die 31-Jährige befand sich bereits mehrere Meter bergwärts auf dieser Rampe. Vermutlich aufgrund der vorherrschenden eisigen Verhältnisse verlor die Frau plötzlich den Halt und stürzte unweit ihrer beiden Begleiter über zum Teil senkrechte Felswände ab.

Das Brüderpaar setzte unmittelbar danach einen Notruf ab. Die Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 14 konnte nur noch den Tod der 31-Jährigen feststellen. Die zutiefst geschockten Männer wurden vom Hubschrauber mittels Tau gerettet, ins Tal geflogen und vom Kriseninterventionsteam und dem Bergrettungsdienst Spital am Pyhrn betreut.