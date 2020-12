Newsblog

Mit 1,98 Promille in Auslagen­scheibe gedonnert

LINZ-LAND. Ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land dürfte wohl den Begriff "Ausgangssperre" nicht so recht verstanden haben. Er verlor heute (5. Dezember) gegen 04:35 Uhr Morgens die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Auslagenscheibe eines Geldinstitutes in Traun ...

Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 29-Jährigen untersagt, und der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.