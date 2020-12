Newsblog

Corona-Massentests in Steyr von 11. bis 14. Dezember

STEYR. Auf Beschluss der Bundesregierung werden auch in Steyr freiwillige Massentestungen durchgeführt. Wie in ganz Oberösterreich werden diese Tests von Freitag, 11., bis Montag, 14. Dezember, jeweils von 8 bis 20 Uhr angeboten ...

Anmelden soll man sich über das Internet auf: www.österreich-testet.at .

Aktuelle Informationen über die Massentests in der Stadt Steyr findet man auf: www.steyr.gv.at/masstentest

Testungen in Stadthalle und Stadtsaal

Insgesamt werden in Steyr 15 Teststraßen in der Stadthalle und im Stadtsaal errichtet. Die Tests werden vom Steyrer Roten Kreuz durchgeführt. Unterstützung kommt von der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei. Der Magistrat stellt die Infrastruktur, die Verpflegung, die EDV- Ausstattung und Personal für die Registrierung der Testpersonen sowie die Hotline zur Verfügung.

Anmeldung über Internet

Die Anmeldung ist über das Internet unter www.österreich-testet.at vorgesehen, Über die Anmeldeplattform kann man sich einen verfügbaren Termin buchen.

Für Personen ohne Internetzugang wird der Magistrat für Steyrer Bürger ab Donnerstag, 10. Dezember, eine Hotline einrichten, bei der man sich unbürokratisch einen Termin zuweisen lassen kann (Tel.: 0800/500178, 10. –14. Dezember, jeweils 8–16 Uhr).

Um Verzögerungen bei der Testung zu vermeiden, wird gebeten bei der Dateneingabe auf die korrekte Eingabe der Daten zu achten (z. B. Geburtsdatum mit Punkt, Reihenfolge Vor- und Nachname)

Bitte geben Sie ihre Telefonnummer bei der Anmeldung an und wählen Sie die Verständigung per SMS. Das ist wichtig, da nur so eine rasche und effiziente Verständigung sichergestellt ist.

Die Anmeldung über das Internet ist auch ohne Drucker problemlos möglich. Wenn Sie den „Laufzettel“ nicht selbst ausdrucken können, wird das vor Ort erledigt.

Verhalten bei der Testung

Da damit gerechnet wird, dass sich in Steyr zwischen 13.000 und 18.000 Personen testen lassen, ist ein geordneter Ablauf der Tests von zentraler Bedeutung. Um einen optimalen Ablauf der Testungen gewährleisten zu können, wird gebeten folgendes zu beachten:

Um Personenansammlungen und Wartezeiten zu vermeiden, wird ersucht pünktlich zu seinem Termin zu erscheinen.

Um die Identität feststellen zu können, und um auszuschließen, dass Personen mehrfach getestet werden, ist ein Ausweis mitzunehmen.

Es gelten die Abstandsregeln und die Maskenpflicht.

Es ist den Anweisungen des Personals Folge zu leisten.

Verständigung über Testergebnis

Nach der Testung soll man für etwa eine Stunde erreichbar bleiben. Positiv auf das Corona- Virus getestete Personen werden nach dem Ergebnis per SMS oder E-Mail informiert. Es wird gebeten bei der Anmeldung die Option SMS zu wählen, damit die Verständigung möglichst rasch erfolgen kann.

Ein Infoblatt über die weitere Vorgehensweise erhält jeder Getestete direkt an der Teststation.

Auch negativ auf das Corona-Virus getestete Personen sollen per SMS oder E-Mail verständigt werden.

Personen, die weder über Internet noch ein Handy verfügen, werden über Festnetz verständigt.

Nach positivem Antigen-Test folgt PCR-Test

Wer positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, dem wird unmittelbar ein Termin für einen PCR-Test in der Drive-in-Teststraße bei den Stadtbetrieben zugewiesen. Die Drive- Teststraße ist von 11. bis 14 Dezember von 13 bis 19 Uhr in Betrieb.

Bis zum Ergebnis der PCR-Testung müssen sich Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, in häusliche Quarantäne begeben.

Anfahrt und Parksituation

Für die Testtage gibt es beim Stadtsaal besondere eine Verkehrsregelung. Die Volksstraße wird zur Einbahn in Richtung Redtenbachergasse. Parken kann man an der Stelzhammerstraße, beim Gericht, bei der Wirtschaftskammer oder am Parkplatz der EK Kammerhofer Arena/Vorwärts-Platz (außer Samstag, 12. Dezember).

Bei der Stadthalle kann der Schotterparkplatz gegenüber des Hey! Steyr genutzt werden, und in der Tiefgarage der Stadthalle stehen 100 Stellplätze zur Verfügung. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es am Gelände der ehemaligen Sporthalle.

An beiden Orten wird es einen Ordnerdienst für das Parken geben. Es ist ratsam sich vor der Anfahrt noch einmal hier oder in den tagesaktuellen Medien zu informieren.

Gewaltiger organisatorischer Aufwand

Von der Ankündigung der Tests bis zur Umsetzung gab es viele offene Fragen. Schließlich wurden die lokalen Behörden und Einsatzkräfte mit der Durchführung betraut. „Ohne den gemeinsamen Kraftakt aller Blaulichtorganisationen, vieler ehrenamtlicher Helfer und der Mitarbeiter der Stadt wäre diese Mammutaufgabe nicht zu stemmen. Aber in Steyr sind wir es gewohnt zusammenzuarbeiten“, ist Bürgermeister Gerald Hackl optimistisch, dass die Massentests in Steyr ohne Probleme abgewickelt werden können.

Alleine in Steyr sind pro Tag etwa 300 Personen – von der Feuerwehr bis zum medizinischen Personal – im Einsatz. Es wird damit gerechnet, dass sich in Steyr zwischen 13.000 und 18.000 Personen testen lassen Die Kosten für die Testungen trägt die Bundesregierung.

Tests für Lehrer optimal verlaufen

Noch vor den Tests für die breite Bevölkerung wurden Lehrer und Mitarbeiter von Kindergärten schon am 5. und 6. Dezember im Steyrer Stadtsaal getestet. Das Bundesheer testete mit Unterstützung durch Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei und Magistrat insgesamt 1434 Personen. Davon wurden drei Personen positiv auf das Corona-Virus getestet, keine davon ist aus Steyr.