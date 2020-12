Newsblog

Letzte Chance: Weih­nachts­ge­schenk kaufen & Einkauf zu­rück­ge­winnen!

STEYR. Nur noch bis kommenden Freitag hast du die Chance, deinen Einkauf in Steyr zurückzugewinnen: Die letzte Ziehung ist am kommenden Samstag, den 19. Dezember. Bei der Ziehung am vergangenen Samstag wurden bereits Einkäufe im Wert von mehr als € 2.000,00 aus den Gewinnboxen gezogen ...

Die Gewinner dürfen sich schon auf den Anruf freuen.

Zum Gewinnspiel:

Mit jedem Einkauf in Steyr hast du die Chance, deinen Einkauf in Form von Steyr Shopping Cards zurückzugewinnen!

So geht’s: Präsente in Steyr einkaufen, den Kassenbon mit Kontaktdaten beschriften (Name + Tel.) und in eine der Gewinnboxen (Hartlauer/Stadtplatz, Steinecker/HEY!, Mitterhuemer/ Ennser Str.) einwerfen. Die Gewinner werden telefonisch verständigt. Gültig sind alle vollständig beschrifteten Kassenbons oder Kopien mit Rechnungsdatum von 20. November bis 18. Dezember 2020.

Die Gewinnsumme pro Person und Einkauf ist mit 1.000 Euro begrenzt.