88-jähriger Mann starb nach Frontal­zusammenstoß

STEYR-LAND. Ein 88-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr mit seinem Kastenwagen am 16. Dezember gegen 16:40 Uhr auf der Waldneukirchner Landesstraße Richtung Ortszentrum Waldneukirchen. Zu selben Zeitpunkt war ein 86-jähriger Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk Kirchdorf, ...

mit seinem Pkw von Waldneukirchen Richtung Grünburg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 86-Jährige im Gemeindegebiet von Waldneukirchen laut Augenzeugen auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 86-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Steyr eingeliefert. Der 88-Jährige, dessen Wagen in ein Feld geschleudert wurde, erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Waldneukirchner Landesstraße war bis 20:25 Uhr gesperrt.

Im Einsatz waren: FF Waldneukirchen, FF Grünburg, Rotes Kreuz und Notarzt, Polizei, BFK Steyr Land, SVE-Team Steyr Land.