Leistungsstarker Zuwachs: Die Feuerwehr Maria Neustift erhält Stromerzeuger

MARIA NEUSTIFT. Am 15. Dezember 2020 wurde ein neuer Stromerzeuger-Anhänger (STROMA 100kVA) vom Landes-Feuerwehrkommando OÖ als Zentralleitung des Katastrophenschutzes der Oö. Landesregierung an die Feuerwehr Maria Neustift übergeben ...

Dieses Stützpunktgerät ist seit dieser Woche mit der entsprechenden Ausrüstung, zu der auch zwei große Tauchpumpen der Marke Grindex mit einer Leistung von 3000 l/min zählen, für den Bezirk Steyr-Land in Maria Neustift stationiert.



Am Dienstag (15. Dez. 2020) fand eine Einschulung für 4 Kameraden bei der Herstellerfirma ELMAG statt. Nach dieser halbtäglichen Unterweisung konnte der STROMA offiziell an die FF Maria Neustift übergeben werden.



Nach einer intensiven Testphase am Nachmittag, fand am Abend unter Einhaltung der aktuellen Maßnahmen eine erste Grundschulung der Kommandomitglieder in einer Kleingruppe statt.



Bezirks-Feuerwehrkommandant OBR Wolfgang Mayr dankte in seinen Grußworten den Kameradinnen unserer Feuerwehr für die Übernahme dieser wichtigen Stützpunktaufgabe.



Die grundlegende Einsatzbereitschaft konnte durch die ersten Unterweisungen hergestellt werden. Wir freuen uns darauf, diese Stützpunktaufgabe auszuführen!



Einsatzgebiet:

z.B. autarke Notstromversorgung, Verwendung zur Versorgung von Tauchpumpeneinheiten (4 x MASTER N PUMPE), Beleuchtungsmodul, Noteinspeisung in Gebäude, Notstromversorgung bei FW Veranstaltungen, usw.



Kurzbeschreibung

Anhänger mit Stromerzeuger und Stauraum mit Rollläden: Maße: l x b x h ca. max. 6,7 x 2,4 x 2,5 m. Gewicht: betankt und beladen: 3.490 kg

Anhängevorrichtung: Höhenverstellbare Anhängevorrichtung. Wechselbare Zugösse (LKW Zugösse und Kugelkopf). Spannungsversorgung 12V und 24V, 7pol. und 13pol. Zuglast: Zugfahrzeug 3500 kg. Stützlast Zugfahrzeug mind. 110 kg.

Stromerzeuger Synchrongenerator 100 kVA Leistung: Tankinhalt: 220 l. Min. 9,5 h Dauerbetrieb bei 75% Belastung.



Technische Daten

Stromerzeuger: Synchrongenerator:100kVALeistung

Dieselmotor: VOLVOPenta,4Zylinder, Motorleistung89kW,120PS, Hubraum4,7l, Gewicht Dieselmotor: ca.1,7t

Einzelgewichte Tandemachsanhänger: Aggregatbetankt2.350kg, Fahrgestell700kg, Staukastenleer150kg, Zuladung250kg



Detailbeschreibung:

Stromerzeuger: Synchrongenerator, bürstenlos, 4-polig, Isolationsklasse H, max. 100 kVA Leistung bei Aufstellhöhe 1000 m ü. A. und 40°C, fixmontiert. Wartungsfrei Antriebsmotor, Dieselmotor, wassergekühlt, turbogeladen, entspricht Abgasnorm EU Stage 3A, Motorleistung Dieselmotor 89 kW.

Anhänger: Tandemachsanhänger: l x b x h: ca. 6.700 x 2.100 x 2.500 mm, max. 3.500 kg, auflaufgebremst, voll LED-Ausführung, Steckverbindungen zum Zugfahrzeug: 7-7 polig, 7-12 polig, 12-7 polig, 12 / 24 V.



Zubehör:

Stauraum mit beidseitigen Rollläden für Generatorzubehör und Gerätschaft, Halterung für Beleuchtungsteleskopmast, Equipment für Einspeisebetrieb und Stromversorgung (Adapter und Kabel), LED-Umfeld-Beleuchtung mit Lichtmast, 4 Felder 70000 Lumen, Bodenstativ und Verankerungsmaterial, Absperr- und Absicherungsmaterial, Handlampe, Kabelbrücken, diverse Verlängerungskabel und Verteiler (230V und 400V).

Schaltleiste und Abgänge: „Anlagenversorgung“ Fremdeinspeisung: 400V: CEE 125A, 63A, 32A „Direktversorgung“ Generatorbetrieb: 400V: CEE 5x125A, 5x63A, 5x32A, 3 Stk. 5x16A und 230V: 3 Stk. SCHUKO 16A, sowie ein direkter Leistungsabgang mit NH-Trenner GR.00 (mit wechselbaren Vorsicherungen) für die volle Aggregatleistung, Isolationsüberwachung

Fotos © FF Maria Neustift