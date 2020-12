Newsblog

Jugendliche sprengen Telefonzelle

LINZ-LAND. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land wird beschuldigt, am 20. Dezember gegen 21:15 Uhr in der Hitzinger Straße in Wilhering eine Telefonzelle unter Beteiligung von fünf weiteren Jugendlichen gesprengt zu haben ...

Dazu warf der Jugendliche einen in Tschechien illegal erworbenen Böller in das innere der Zelle, die durch die Explosion vollständig zerstört wurde.

Ein Nachbar beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Im Zuge der Fahndung wurden die Jugendlichen angehalten, sie sind zur Tat geständig. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Linz und die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land folgen.