Groß­brand in Unter­laussa in der Sil­ves­tervnacht

SANKT GALLEN/WEYER. Sechs Feuerwehren aus den Bezirken Steyr-Land (OÖ) und Liezen (STMK) waren in der Silvesternacht bei einem Brand eines landwirtschaftlichen Objekts in der Gemeinde Sankt Gallen in der Nähe von Unterlaussa (OÖ) im Einsatz ...

Dabei wurden keine Menschen verletzt und alle Tiere konnten erfolgreich gerettet werden. Trotz der gefrierenden Temperaturen konnte der Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden.

In der Silvesternacht, ungefähr um 2 Uhr 15 in der Früh, wurden die Freiwillige Feuerwehren Kleinreifling, Weyer und Unterlaussa (OÖ) gemeinsam mit den Feuerwehren Altenmarkt, Sankt Gallen und Weißenbach an der Enns aus der Steiermark zu einem Brandeinsatz eines landwirtschaftlichen Objekts in der Gemeinde Sankt Gallen (STMK) alarmiert.

Ein Stallgebäude rund einen Kilometer vor dem Ortsgebiet von Unterlaussa war aus drezeit noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch den unmittelbar danebenliegenden Karbach konnte die Löschwasserversorgung rasch hergestellt werden. Trotz der niedrigen Temperaturen konnte mithilfe eines umfassenden Löschangriffes von vier Feuerwehren mit rund 60 Einsatzkräften das nahegelegene Wohnhaus erfolgreich geschützt und der Brand nach einer guten Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Dadurch konnten die Freiwilligen Feuerwehren Kleinreifling und Weyer, die sich bereits mit fünf Fahrzeugen auf der Anfahrt befanden, wieder umkehren und einrücken.

Es wurden keine Menschen verletzt und alle Tiere konnten erfolgreich gerettet werden. Die Einsatzkräfte der Polizei und des Roten Kreuzes waren ebenfalls vor Ort. Während der Brandwache ist der Brand immer wieder aufgeflammt, wodurch sich die Feuerwehren zu einem Schaumangriff unter Atemschutz entschlossen haben. Bis in die Morgenstunden hielten die Feuerwehren Brandwache am Einsatzort.

Insgesamt waren die Freiwilligen Feuerwehren Altenmarkt, Sankt Gallen, Unterlaussa und Weißenbach an der Enns mit insgesamt rund 60 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen rund sieben Stunden im Einsatz.