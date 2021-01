Newsblog

RohrMax: Spezialist für Kanalprobleme in Steyr gelandet - ab sofort 24h erreichbar!

STEYR. Das neue Jahr bringt neueste Technologien und höchste Kompetenz im Bereich der Rohr- und Kanalsanierung nach Steyr. Mit einer 40-jährigen Erfahrung, dem umfassenden Know How und den technischen Möglichkeiten tritt RohrMax jetzt auch in Steyr auf . Das neue Büro befindet sich in der Haratzmüllerstraße, erreichbar ist RohrMax sogar 24 Stunden täglich ...

Das neue Jahr 2021 startet mit einem zuverlässigen Partner an ihrer Seite: Im Bereich der Rohr- und Kanalsanierung bringt RohrMax nicht nur das Fachwissen und die Problemlösung mit, sondern erreicht mit dem technischen Equipment von über 180 ausgestatteten Fahrzeugen und neuesten Technologien unzählige Möglichkeiten. Die jahrzehntelange Erfahrung und eine ständige Weiterentwicklung bringt für den Kunden ein höchstes Maß an Sicherheit und die Gewissheit, dass RohrMax auch das Problem beheben kann.

Österreichweit sorgen bereits mehr als 300 Mitarbeiter im Bereich der Rohr- und Kanalreinigung sowie Sanierung für Sicherheit und Vertrauen. Ab Jänner 2021 ist der Spezialist bei Kanalproblemen mit all diesen Vorzügen auch in Steyr vor Ort. Mit dem neuen Büro in der Haratzmüllerstraße 76 bringt RohrMax eine Vor-Ort-Betreuung und bringt auch die Fachleute nach Steyr: „Wir freuen uns mit dem großen Know-how von RohrMax auch in Steyr auftreten zu können. Gerne erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen, um auch ihr Problem in Angriff nehmen zu können“, sagt Markus Grünmüller, der Ansprechpartner von RohrMax Steyr.

Bereits ein erster Blick in die umfassenden Tätigkeiten von RohrMax bringt die vielen Einsatzmöglichkeiten zum Vorschein: Neben den klassischen Rohr- und Kanalreinigungsarbeiten mit Bohren, Spülen, Saugen sowie der Aufgrabungsfreien Kanal-Sanierungstechnik und vielem mehr hilft RohrMax bei: Lagebestimmung einer Leitung, ÖNORM Prüfung, TV-Untersuchung, Flachdächer absaugen mit einem Saugbagger bis zu Spezialfahrzeugen für Tiefgaragen.

Und all diese Leistungen sind nicht nur auf Werktage beschränkt, RohrMax ist im Notfall sogar rund um die Uhr da: „Unser 24h-Notdienst ist täglich für Sie erreichbar. Damit können wir in Steyr nicht nur flächendeckend unsere Leistungen anbieten, sondern unsere Kunden bekommen auch im Notfall unsere Hilfe“, freut sich Grünmüller.

Noch mehr Infos über RohrMax – dem Spezialisten bei Kanalproblemen finden Sie auf: www.rohrmax.at. Markus Grünmüller und das Team von RohrMax Steyr freut sich auf ihre Anfragen und steht sehr gerne für Ihr Anliegen zur Verfügung.

Unser Tipp: Speichern Sie jetzt bereits die 24h-Notdienst-Hotline: 07252/25033 in ihr Mobiltelefon, damit auch im Notfall sofort ein zuverlässiger Partner zur Seite steht.

Bildquelle: RohrMax